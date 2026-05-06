Двоемыслие по-европейски: что стоит за тайными разговорами ЕС о Путине и России

В Европе сложилась абсурдная ситуация: публично лидеры критикуют любого, кто решился на диалог с Москвой, а за закрытыми дверями — впитывают детали этих контактов. Как сообщает aif.ru, политолог Александр Асафов заявил, что ЕС пытается надавить на словацкого премьера Роберта Фицо и тайно узнать подробности о его встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с Путиным, но в туалетах Брюсселя спрашивают, что сказал российский лидер. Премьер возмутился из-за тайных вопросов и предложил лидерам ЕС самим пообщаться с главой РФ.

Асафов заметил, что европейская политика перестала быть политикой в классическом смысле этого слова. Публичная риторика и реальные интересы чиновников разошлись настолько далеко, что они вынуждены договариваться «под покровом ночи».

«Здесь наблюдается попытка надавить на Фицо, узнать, что же происходит за фасадом официальных решений. Поэтому это происходит в такой довольно непротокольной форме. Можно вспомнить описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда на словах одно, а хочется узнать на самом деле, что же там происходит, о чем там говорят», — пояснил эксперт.

Говоря о том, кто мог таким образом узнавать подробности у Фицо, Асафов заявил, что это мог быть кто угодно. Политолог уверен, что все европейские лидеры находятся в одинаковой неопределенности: они декларируют одно, а беспокоятся совсем о другом.

«Причем это могут быть не только периферийные страны Евросоюза, то есть речь может идти о президенте Франции Эммануэле Макроне или канцлере Германии Фридрихе Мерце», — добавил эксперт.

Вместе с тем эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева заметила, что европейские политики, задавая Фицо вопросы в туалетах, показывают низкий уровень культуры. Она заметила, что воспитанные люди «в принципе в туалетных комнатах не разговаривают».