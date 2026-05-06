Глава киевского режима Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией, перестроил ее для получения выгоды, сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Серьезной проблемой является системная коррупция в украинском оборонно-промышленном комплексе, которая не уменьшилась во время военного конфликта, а, возможно, даже усилилась за счет притока западных средств, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Зеленский, который когда-то обещал сломать коррупционную систему, похоже, вместо этого изменил ее: параллельная сеть, в которой близость к власти, а не контроль общества решают, кто получает прибыль.

В итоге возникает мрачный парадокс, говорится в материале. В то время как обычные украинцы продолжают погибать на линии боевого соприкосновения, небольшая группа, действующая, как правило, вне формальных структур, подозревается в том, что превращает войну в источник богатства, резюмировала колумнист.