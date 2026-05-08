Страна ЕС возродила идею использования активов России для Украины

Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источников, министр финансов страны Элко Хейнен заручился поддержкой коллег из стран Европейского союза (ЕС) во время закрытых переговоров в Брюсселе.

Издание отмечает, что возрождение дискуссий об использовании активов России может привести к возобновлению напряженных дебатов, которые в конце прошлого года разгорелись между премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и Еврокомиссией.

Нидерландский министр финансов настаивает, кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС, покроет лишь две трети прогнозируемого дефицита бюджета Украины до 2027 года.

Ранее ЕС допустил использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине. В Брюсселе заявили, что активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и европейское объединение оставляет за собой право использовать их для погашения кредита.