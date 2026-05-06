Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью Гленну Дизену, что позиции США и России по украинскому кризису начали сближаться. По его словам, обе стороны рассматривают Владимира Зеленского как ключевой барьер, мешающий дипломатии.

Макговерн подчеркнул, что пока европейские лидеры потакают Зеленскому, США солидарны с Россией, считая его основным препятствием на пути к миру. Экс-аналитик ЦРУ добавил, что это также сближает позиции России и США в отношении Европы.

«США и Россия точно согласны в одном: Зеленский - не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине», - заявил Макговерн.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и советовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны». Трамп не раз заявлял, что пришло время провести выборы на Украине. Он отмечал, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

В мае 2026-го Трамп назвал Зеленского «хитрым парнем» и отметил, что «всегда с ним ладил», за исключением «того случая в Овальном кабинете», когда Зеленский, по его мнению, был «несколько агрессивным».