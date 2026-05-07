КНДР признала существование Южной Кореи

Власти Северной Кореи внесли изменения в Конституцию, убрав из неё упоминания о воссоединении с Южной Кореей. Об этом сообщают Reuters и Yonhap, ознакомившиеся с проектом документа.

Пересмотренный основной закон впервые рассматривает Республику Корея как отдельное государство, а также обозначает границы КНДР в их нынешнем виде.

Из Конституции исключили фразы «мирное воссоединение» и «великое национальное единство». Также исчезло перечисление достижений основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Ким Чен Ын по новой версии документа занимает должность председателя государственных дел, а не верховного лидера страны, как было раньше.

Новая статья закона гласит, что территория КНДР включает земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Республикой Корея на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство.

При этом не конкретизируются морские границы в Жёлтом море — это предмет спора между Сеулом и Пхеньяном.