Бывший лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что история с Минскими соглашениями в очередной раз доказала - западным странам нельзя верить. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как отметил Додик, и бывший президент Франции Франсуа Олланд, и экс-канцлер Германии Ангела Меркель признали, что соглашения были «всего лишь уловкой, чтобы вооружить Украину». В одном из интервью в 2022 году Меркель заявила, что Минские соглашения на время заморозили украинский конфликт и дали Киеву время на подготовку к боевым действиям.

«Они упорно лгали», - так Додик высказался о западных политиках.

Еще одним примером лжи со стороны западных стран он назвал Дейтонское мирное соглашение, подписанное в Америке. Додик заявил, что соглашение навязало «структуру, в которой иностранцы принимают решения о Боснии и Герцеговине».

Республика Сербская была создана в 1992-м как самопровозглашенное государство и стала составной частью Боснии и Герцеговины в результате Дейтонских соглашений 1995 года. Боснией и Герцеговиной управляет «совет трех» - президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков.