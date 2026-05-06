Украинский кризис показывает мировому сообществу, что раскол в Североатлантическом альянсе усиливается, а интересы его членов всё больше расходятся.

Об этом пишут авторы газеты Global Times.

«Североатлантический альянс утратил былую сплочённость, — пишут авторы статьи, посвящённой предстоящему выводу войск США из Германии. — Внутри НАТО нарастает конфликт интересов, и украинский конфликт это наглядно показал. Вашингтон получал выгоду от войны, тогда как Европа взяла на себя львиную долю издержек: финансирование поставок вооружений на Украину и антироссийские санкции».

Авторы статьи напоминают, что Евросоюз добровольно отказался от дешёвой российской нефти и газа, что привело к скачку цен на энергоносители. Это негативно сказалось на конкурентоспособности европейских товаров и ударило по кошелькам рядовых граждан.

«Европа привыкла к зависимости от США ещё со времён холодной войны. Но сегодня, в эпоху глобальных перемен, стоит ли ей сохранять эту привязанность?», — задаются вопросом авторы.

По мнению авторов газеты, Пекин всегда относился к Евросоюзу как к «важному полюсу многополярного мира», неизменно поддерживал европейскую интеграцию и приветствовал стремление ЕС к стратегической автономии. При этом они обращают внимание: Брюссель в значительной степени ориентируется на Вашингтон. Такой подход авторы называют «не только недальновидным, но и в конечном счёте ослабляющим собственные устремления Европы к подлинной самостоятельности».

В материале также подчёркивается, что независимая от США позиция для ЕС — «не выбор, а обязательный вопрос, на который нужно ответить».