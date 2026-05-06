Пока вы спали: призывы к отставке Мерца и Захарова о возможных провокациях на 9 Мая

В США рассказали о разговоре Лаврова с Рубио

Представитель госдепа Томми Пиготт заявил, что разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио прошел по запросу российской стороны. В ходе переговоров обсуждались конфликт на Украине, двусторонние отношения и Иран, сообщает РИА Новости.

"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран", – говорится в сообщении.

В Германии выступили за отставку правительства во главе с Мерцем

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен выступили за отставку правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они также высказались за проведение в Германии досрочных парламентских выборов, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал фракции АдГ в бундестаге.

"Мы должны положить этому конец и рассчитываем на досрочные выборы, самое позднее (время, когда они могли бы состояться - ред.) - в следующем году", - заявила политик.

Кроме этого, она назвала "черным" день, когда правительство Мерца пришло к власти в Германии. По ее словам, канцлер ФРГ всего за год умудрился набрать большое количество долгов.

Трамп объявил о приостановке миссии "Проект Свобода"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США временно приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию президента США в соцсети Truth Social.

"Опираясь на просьбы Пакистана и других стран… а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение", — написал Трамп.

Отмечается, что в воскресенье американский лидер заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли.

На Западе раскрыли, чем Минобороны России довело Зеленского до ужаса

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что предупреждение Минобороны России об атаке Киева в ответ на попытки ударов по Москве накануне 9 Мая серьезно напугало Запад и президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал обозревателя.

"Зеленский угрожал Москве ударом <…>, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. <…> Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных", — сообщил журналист.

Обозреватель также заметил, что именно серьезность сообщения министерства обороны России вынудила Запад подтолкнуть главу киевского режима к соблюдению объявленного Россией перемирия в канун празднования Дня Победы.

Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая, сообщает РИА Новости.

"Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы", - сказала дипломат.

Кроме этого, она подчеркнула, что согласно Венской конвенцией о дипломатических сношениях страны, где аккредитованы российские дипломаты, обязаны обеспечить их личную безопасность, а также безопасность объектов дипмиссии.