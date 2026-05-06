Угрозами в адрес парада в Москве на День Победы украинский президент Владимир Зеленский обрекает себя на гибель, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале.

По его словам, украинский лидер «обеспечил себе скорую гибель».

«Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать», — указал Джонсон на возможные последствия.

По мнению военного, Зеленский пересечет определенную черту, если предпримет подобные шаги.

Ранее украинский глава заявил, что Киев может ударить по параду в честь 9 Мая в Москве.