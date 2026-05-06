Трамп в среду проведет закрытую встречу с разведкой США

Американский президент Дональд Трамп в среду проведёт закрытую встречу с представителями разведки США. Об этом говорится в расписании главы государства, опубликованным Белым домом.

Согласно документу, президент заслушает доклад разведки. Мероприятие начнётся в 15:30 по местному времени (22:30 мск) и пройдёт без участия прессы. До полудня у Трампа запланирована ещё одна закрытая встреча — на этот раз по политическим вопросам.

Затем последует открытое мероприятие в честь Дня матери с участием первой леди. Вечером президент проведёт приём для совета попечителей Национальной аллеи, куда журналистов также не пустят. Ранее Трамп заявлял о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атомной программе.

Напомним, США и Израиль с конца февраля наносят удары по иранским объектам, жертвами агрессии стали более трёх тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие в Исламабаде переговоры результатов не принесли, однако боевые действия не возобновлялись.