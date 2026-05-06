В Германии оппозиция потребовала отставки правительства Мерца

Представители правых и левых политических сил в Германии выступили с призывом к отставке правительства канцлера Фридриха Мерца и проведению досрочных парламентских выборов. Об этом заявили сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

По их словам, действующее правительство за год работы накопило серьезные проблемы, включая рост государственного долга и ухудшение экономической ситуации. Вайдель назвала текущую политическую линию властей ошибочной и заявила о необходимости досрочного голосования не позднее следующего года.

Мерц полностью разочаровал немцев

Дагделен в свою очередь обвинила кабинет Мерца в увеличении военных расходов и сокращении социальных программ, отметив, что финансовая политика правительства направлена на поддержку оборонной промышленности.

Также политик призвала к смене власти, заявив о недовольстве текущим курсом правительства.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического института INSA сообщала, что большинство граждан Германии не ожидают сохранения правящей коалиции до выборов 2029 года, а значительная часть опрошенных прогнозирует ее распад.

Как отмечается, политическая дискуссия вокруг устойчивости правительства усиливается на фоне экономических трудностей и разногласий внутри правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.