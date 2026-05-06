На Украине признали серьезный ущерб объектам добычи газа в результате последних атак

Последние атаки России по территории Украине нанесли серьезный ущерб объектам добычи газа, об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Его слова приводит «Страна.ua».

Он сообщил, что с начала 2026 года Россия осуществила 107 массированных атак на объекты «Нафтогаза», в основном на газодобывающую инфраструктуру. Последние удары продолжаются уже пять дней подряд.

Украина вынуждена компенсировать потери за счет импорта газа, добавил Корецкий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.