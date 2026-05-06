Вучич заявил о дружбе Сербии с Ираном и Израилем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград поддерживает отношения как с Ираном, так и с Израилем, с которым сотрудничает в оборонной промышленности. Об этом он сказал в эфире Informer TV.

По его словам, страна не намерена отказываться от контактов ни с одной из сторон. Вучич отметил, что в последние дни провел продолжительный разговор с послом Ирана, а взаимодействие с израильской стороной ведется на постоянной основе.

Заявление прозвучало на фоне критики со стороны оппозиции, которая обвиняет власти в участии в «военных преступлениях Израиля» через поставки продукции сербского военно-промышленного комплекса. Президент отверг эти утверждения.

Ранее Вучич указывал, что Сербия остается единственной страной Европы, продолжающей сотрудничество с Израилем в сфере поставок вооружений. В середине апреля он сообщил о планах создания совместного предприятия по производству беспилотников с распределением долей 50 на 50.

На военном параде в Белграде в сентябре 2025 года впервые были показаны закупленные у Израиля тактические беспилотники Elbit Hermes 900 и реактивная система залпового огня PULS того же производителя.

Таким образом, Белград продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с Израилем, одновременно заявляя о сохранении политических и дипломатических контактов с Ираном.