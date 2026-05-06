Иран выступил с предупреждением в сторону США

МИД Ирана опубликовал в Telegram-канале заявление, в котором предупредил США о последствиях в том случае, если Вашингтон продолжит размещать на территории ОАЭ свои военные базы.

«Предупреждаем о серьезных последствиях этой ситуации для безопасности и стабильности региона», — говорится в заявлении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство осудило «подрывные действия» властей в Абу-Даби и их сговор с враждебными сторонами.

Ранее бывший советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль заявил, что Абу-Даби попали в порочный круг, поскольку новые атаки Ирана по территории страны могут сблизить ОАЭ с США и Израилем.