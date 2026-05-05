Трамп неожиданно высказался о Зеленском

Поведение Владимира Зеленского в ходе переговоров в Белом доме 28 февраля 2025 года было агрессивным, пожаловался президент США Дональда Трамп на традиционном брифинге. Об этом пишет РЕН ТВ.

Напомним, что встреча украинской делегации с главой США закончилась перепалкой и выдворением Зеленского из Белого дома.

По словам очевидцев, негодование Трампа вызвали наряд украинского лидера, его манера говорить, нежелание соглашаться на компромиссы.

«Я всегда немного ладил с ним, кроме одного момента в Белом доме, который, как мне показалось, был немного агрессивным в Овальном кабинете», — отметил президент США.

Трамп заметил, что Зеленский — хитрый парень. Он уточнил, что украинский лидер смог заключить с Вашингтоном ряд проектов по антидроновой защите американских военных баз на территории Ближнего Востока.

Ранее журналисты Politico сообщили, что Зеленский устал от общения с президентом США и, на фоне этого, решил прекратить попытки привлечь Трампа на свою сторону и вовлечь его в решение украинского конфликта.