Рубио: Вашингтон и Тегеран ищут темы, по которым смогут достичь взаимопонимания

США и Иран обсуждают вопросы, по которым могут прийти к соглашению и заключить сделку. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил завершение конфликта с Тегераном через две-три недели.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сценарий, при котором исламская республика капитулирует перед США, невозможен.