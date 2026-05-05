Стрельба в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, где президент США Дональд Трамп выступал перед лидерами малого бизнеса, не может считаться случайностью. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на повторяющуюся закономерность: в последнее время там, где находится Трамп, звучат выстрелы. Хотя явного покушения не зафиксировано, сам факт инцидента указывает на тревожную тенденцию. Перенджиев полагает, что если подготовка к атакам на американские власти и ведется, то источник угроз кроется во внутренних проблемах США, а не во внешних игроках вроде Ирана.

Политолог пояснил, что рост цен и противоречивые заявления руководства подрывают доверие к власти. По его мнению, хвастливые речи о благополучии не соответствуют реальной ситуации в стране. Ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН высказал мысль, что покушения — это попытка на фоне критики войны с Ираном сыграть в пользу Трампа.