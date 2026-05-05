Страны G7 начали обсуждать создание постоянного секретариата

Государства «Группы семи» (G7) обсуждают создание постоянного секретариата, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Страны "Большой семерки" ведут переговоры о создании постоянного секретариата для обеспечения сохранения инициатив объединения по увеличению поставок критически важных минералов вне зависимости от того, к какому из членов перейдет председательство», — указало агентство.

Как указали журналисты, инициатива появилась на фоне желания государств сократить свою зависимость от Китая, который доминирует в производстве минералов, нужных для оборонного сектора, энергетического перехода и развития обрабатывающей промышленности.

