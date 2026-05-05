Чиновник из США предупредил Иран об операции в Ормузском проливе

Высокопоставленный чиновник из США предупредил власти Ирана об операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации издания, чиновник связался с Тегераном в конце прошлой недели. Он рассказал о подготовке операции, а также призвал власти Ирана не вмешиваться в процесс. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о начале операции в своей соцсети Truth Social.

По мнению авторов статьи, такое сообщение Ирану является спланированной акцией, которая должна снизить риск эскалации конфликта.

Напомним, что «Проект Свобода» является инициативой Трампа по выводу судов в Ормузском проливе. Как заявил глава Белого дома, в ходе этой операции американские корабли будут сопровождать торговые суда, заблокированные в Персидском заливе.