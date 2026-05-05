Трамп раскрыл повестку переговоров с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что предложил Китаю закупать нефть у США
Вашингтон предложил Китаю направить нефтетанкеры к Соединенным Штатам вместо государств Персидского залива, рассказал на традиционном брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.
По данным портала, американский лидер в 2025 году неоднократно выражал недовольство тем, что КНР закупает нефть у Ирана, России, Венесуэлы, монархий Персидского залива.
Президент также угрожал ввести жесткие тарифы для стран, покупающих российскую и иранскую нефть.
Журналисты попросили Трампа раскрыть, какие темы он будет обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита в Китай.
Политик отметил, что в ходе переговоров с китайской стороной 14-15 мая будет обсуждать только аспекты и последствия войны с Иранской Республикой.
Ранее участники рынка сообщили, что США физически не в состоянии обеспечить энергоресурсами все государства, заинтересованные в закупках нефти — держава использует значительную часть топлива на внутренние нужды, ее флот насчитывает десятки единиц, но не сможет перевезти необходимые объемы в разумные сроки.