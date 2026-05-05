МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении из-за действий Еревана

МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, это произошло 5 мая.

Там сообщили, что дипломату был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Армении. Также Саргсяну вручили соответствующую ноту.

Ранее спикер Армении Ален Симонян сравнил Белоруссию с губернией из-за отношений с Россией. МИД Белоруссии назвал это заявление популизмом и отчаянной попыткой отвлечь электорат от тяжелейших внутренних проблем.