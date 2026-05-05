Политолог Вадим Козюлин предположил, что если Армения решит выйти из Евразийского экономического союза, это будет иметь серьезные негативные последствия для ее экономики.

Ощутят их на себе граждане страны, по мнению эксперта, в течение трех-четырех месяцев, пишет NEWS.ru.

Как отметил собеседник издания, Брюссель и Вашингтон преследуют собственные интересы, а политические и экономические стремления Армении не представляют интереса для ЕС.

Люди в Армении, по словам политолога, просто не понимают, откуда у них происходит рост благосостояния. Однако они это почувствуют в случае выхода из ЕАЭС, подчеркнул Козюлин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что премьер-министр Никол Пашинян ничего нового не делает, а продолжает пытаться трансформировать политическую систему Армении не в пророссийскую.