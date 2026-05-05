Военная кампания США и Израиля против Ирана направлена на передел мирового рынка энергоресурсов, его переориентацию на закупки американской нефти, признал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в 2025 году американский лидер неоднократно обращался к Китаю и Индии с требованием прекратить закупки нефти у России, Ирана, Венесуэлы. По его словам, крупным странам следовало перейти на закупки энергоресурса у американских поставщиков.

В январе 2026 года американский спецназ провел операцию в Каракасе, в ходе которой захватил и вывез в Нью-Йорк президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В январе-феврале Трамп наладил систему поставок венесуэльской нефти при широком посредничестве США.

Нефть подскочила на фоне столкновений США и Ирана

28 февраля американские ВВС и ВМС ударили по объектам на территории Исламской Республики. Эскалация на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке трафика нефти через Ормузский пролив, резкому росту цен на топливо, мировому энергетическому кризису.

Журналисты попросили Трампа раскрыть, зачем США предпринимают все эти шаги, какую конечную цель преследует Белый дом.

«Происходит следующее: люди учатся покупать нефть у Соединенных Штатов», — признал президент.

Глава США уточнил, что нефтяные танкеры в настоящий момент стремятся не в Персидский залив, а направляются к берегам США. Он добавил, что на этом маршруте они находятся в значительно большей безопасности, чем при движении через Ормуз.

Трамп резюмировал, что участники рынка меняют свои привычки, учатся покупать у американских производителей.