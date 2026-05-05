Умер режиссер и художник анимационного кино Евгений Сивоконь

Евгений Сивоконь, известный режиссёр и художник анимационного кино, скончался на 89-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Седьмого мая Сивоконю должно было исполниться 89 лет.

«Не стало легенды украинской анимации Евгения Яковлевича Сивоконя. Режиссера, художника и педагога», — пояснили в центре имени Александра Довженко («Довженко центр»).

Дата и место похорон не называются.

Евгений Яковлевич Сивоконь родился 7 мая 1937 года в Киеве. Окончил графический факультет Киевского Государственного художественного института.

С 1960 года работал в творческом объединении художественной мультипликации студии «Киевнаучфильм».

Режиссёрский дебют состоялся в 1966 году. В его фильмографии — около 20 работ.

Среди наиболее известных — анимационные фильмы «Человек, который умел летать», «Приключения кузнеца Вакулы», «Страна Считалия», «Почему хромает дядя Джек», «Несчастливая звезда», «Дерево и кошка».

Также Сивоконь снимал сюжеты для сатирического киножурнала «Фитиль», участвовал в создании мультфильмов «От звонка до звонка», «Сказка про доброго носорога», «Человек и слово».

В его активе — популярные у детей советского времени мультфильмы о казаках («Как казаки кулеш варили», «Как казаки олимпийцами стали», «Как казаки в хоккей играли»).

Евгений Яковлевич Сивоконь на протяжении многих лет преподавал в Киевском Государственном театральном институте на факультете анимационного кино.