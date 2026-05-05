Политолог Ананьева: Стармер сохранит пост премьер-министра Великобритании

Руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит свой пост, несмотря на критику.

В беседе с НСН она отметила, что у главы правительства нет сильных конкурентов, а процедура смены лидера в лейбористской партии остаётся сложной.

«В консервативной партии достаточно отработана процедура смены лидера, а в лейбористской она не так проста. Нужно иметь в виду и тот факт, что у него нет очевидного преемника», — подчеркнула Ананьева.

По её словам, потенциальные кандидаты не пользуются популярностью, а возможные конкуренты фактически лишены шансов на участие в борьбе за лидерство.

Политолог добавила, что теоретически депутаты могут выразить недоверие лидеру партии, однако на практике этого не произойдёт, и максимум, на что они пойдут, — это публичные обращения с требованием обозначить сроки ухода.

Ранее сообщалось, что лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера.