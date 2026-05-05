Стало известно, на что ставит Трамп в схватке с Ираном

Президент США Дональд Трамп открыто признал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер практически ежедневно высказывается по иранской проблематике на традиционных брифингах.

В начале марта президент заявил, в частности, что американские военные уничтожили руководство Исламской Республики, пожаловался, что ему не с кем проводить переговоры.

Затем глава США похвастался, что в ходе конфликта были уничтожены ключевые промышленные площадки Ирана, десятки военных кораблей.

В апреле политик заявил, что «нужные люди» в Тегеране умоляют провести переговоры, соглашаются на любые условия американской стороны.

Журналисты попросили Трампа раскрыть, какие действия предпринимают США, как проходит операция «Экономическая ярость», направленная против финансовой системы Ирана.

«Мы добиваемся ее краха. Надеюсь, она рухнет», — констатировал президент.

Глава США не посчитал нужным раскрыть подробности операции, отметили корреспонденты.