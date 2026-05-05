Франция высказалась против ускоренной интеграции Украины в Евросоюз

Париж высказал свою позицию по вопросу интеграции Украины в Европейский союз, заявив о несогласии с ускоренной процедурой.

Как отметил Бенжамен Аддад, занимающий пост министра-делегата по европейским делам, вступление в ЕС — это сложный и продолжительный путь, предполагающий проведение глубоких преобразований. Ключевыми условиями он назвал укрепление антикоррупционных механизмов, обеспечение верховенства закона и создание полностью независимой судебной власти.

Франция поддерживает идею постепенного сближения Украины с объединением, однако подчеркивает недопустимость каких-либо уступок в отношении базовых ценностей и правовых норм Евросоюза. Такой же принципиальный подход, по словам Аддада, применяется и к Молдове, и к государствам Западных Балкан.

При этом сам процесс расширения ЕС был охарактеризован им как необходимость, продиктованная геополитическими интересами.