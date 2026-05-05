Раскрыто, кто может заставить Зеленского уйти в отставку

Политолог Юрий Самонкин заявил, что уйти в отставку Владимира Зеленского может заставить президент США Дональд Трамп. Об этом пишет NEWS.ru.

Однако пока отвлекаться на конфликт Киева и Москвы глава Белого дома не готов, так как занят противостоянием на Ближнем Востоке, отметил собеседник издания.

По словам аналитика, в первую очередь смена Зеленского и его правительства на договороспособное, которое может заключить мирную сделку, зависит от США.

По мнению эксперта, пока дело до отставки Зеленского не дойдет, поскольку Трампа волнует стабилизация на Ближнем Востоке.

К урегулированию российско-украинского конфликта Трамп, как считает политолог, вернется сразу после завершения войны с Ираном.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации.