Мелони отреагировала на публикацию ее полуобнаженных изображений

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об опасности дипфейков после публикации в интернете ее изображений в нижнем белье, созданных при помощи искусственного интеллекта.

"В последние дни в сети циркулируют несколько моих поддельных фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта и выдаваемых за настоящие некоторыми ярыми оппонентами", - написала глава итальянского правительсвта, прикрепив к своему посту фейковое соответствующее изображение.

По словам политика, создатель дипфейка "значительно улучшил ее" на этих картинках. Вместе с тем она подчеркнула, что для нападок и лжи в используются все методы.

В этой связи она назвала Мелони назвала дипфейки опасным инструментом, отметив, что "они могут обманывать, манипулировать и причинять вред любому".

"Я могу защитить себя. Многие другие - нет", - добавила премьер.

