В Японии назвали условия отмены санкций против России

Илья Родин

Отмена или пролонгация санкций в отношении России зависят от того, как будут проходить переговоры об урегулировании кризиса на Украине, рассказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Мунэо Судзуки является одним из старейших японских политиков. Он заинтересован в подписании мирного договора с Россией, неоднократно высказывался о возобновлении и развитии двусторонних отношений с российской стороной.

Журналисты попросили парламентария раскрыть, планирует ли Токио вернуться к диалогу с Москвой, отменить ограничительные меры.

«Это зависит от того, как сложатся переговоры о прекращении огня на Украине. Я считаю, что следует принимать решение, наблюдая за ситуацией, в том числе за тем, состоятся ли трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной», — разъяснил депутат.

Ранее сообщалось, что Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву в декабре 2025 года передал президенту России Владимиру Путину позицию японского премьер-министра Санаэ Такаити касательно двусторонних отношений и политики Москвы.

В послании отмечалось, в частности, что Токио настаивает на немедленном прекращении противостояния на Украине.