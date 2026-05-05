Брюссель восстановит контакты с Россией в том случае, если Вашингтон будет продолжать политику в отношении РФ и Украины, не соответствующую интересам Евросоюза, рассказал журналистам Helsingin Sanomat президент Финляндии Александр Стубб.

Репортеры попросили главу государства рассказать, планирует ли Хельсинки и ЕС в целом возобновить контакты с Москвой.

Стубб заметил, что чиновники в Брюсселе анализируют высказывания и действия американских высокопоставленных лиц, изучают, соответствует ли нынешняя политика США в отношении России или Украины интересам Европы или нет.

По его словам, когда станет окончательно ясно, что политика США вступает в противоречие с интересами Брюсселя, кто-то из европейских лидеров попытается наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Напряженная дискуссия о том, когда и кому вступать в контакт с Москвой, идет на протяжении последних двух лет, признал Стубб.

Ранее сообщалось, что европейские политики делают противоречивые заявления о России — призывают нанести ей стратегическое поражение, усилить санкции против Москвы, и, в тоже время, не исключают возобновление торговых и дипломатических отношений с российской стороной.