В Германии объяснили, зачем Зеленский предложил ввести «режим тишины»

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленский «режим тишины» содержит в себе в большей степени «тактический расчет» и выглядит, как «стратегический маневр». Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

СМИ отмечает, что «на первый взгляд» предложение Киева «кажется дипломатической уступкой», однако в нем очевиден и «тактический расчет».

«Предлагая более раннее и потенциально бессрочное прекращение огня, власти в Киеве позиционируют себя как сторону, предлагающую более длительный период деэскалации. Если Москва не примет это предложение, Украина может использовать его как доказательство того, что Россия не заинтересована в более всеобъемлющем прекращении огня», — пишет издание.

Автор также подчеркнул, что шаг Зеленского даст ему «рычаги влияния», чтобы не соблюдать перемирие на День Победы.

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «режим тишины» продолжится, если будет «взаимным».