Axios: Трамп может возобновить операцию против Ирана на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана, если переговоры не сдвинутся с места. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве.

По словам собеседников портала, такой сценарий допускается, если переговоры по урегулированию конфликта останутся в тупике. Axios пишет, что в воскресенье США в частном порядке уведомили Иран о начале операции Project Freedom в Ормузском проливе. Она, как утверждается, направлена на обеспечение безопасного вывода судов и снижение риска возможной эскалации. При этом глава Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на американскую военную операцию в Ормузском проливе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В начале апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Исламской Республикой. За этим последовали переговоры Тегерана и Вашингтона в Исламабаде, в ходе которых соглашение о долгосрочном урегулировании не было достигнуто.

21 апреля Трамп заявил о намерении продлить режим прекращения огня, а 1 мая он официально уведомил конгресс, что Белый дом считает войну с Ираном завершенной. По данным Axios, последний шаг мог быть связан с требованиями американского законодательства о применении Вооруженных сил США за рубежом.