Хегсет резко отреагировал на вопрос репортера о капитуляции Трампа перед Ираном

У президента США Дональда Трампа сильная позиция, он не капитулировал перед Ираном, заявил на брифинге шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили министра войны рассказать, как проходит военная кампания против Ирана, объяснить, почему американский лидер идет на уступки, ждет, пока Тегеран сформулирует свои требования. Они также предположили, что президент капитулировал перед Исламской Республикой.

По данным агентства, слова репортеров вывели Хегсета из себя, он резко ответил: «президент ни в чем не капитулировал, все преимущества на его стороне».

Вместе с тем, шеф Пентагона не посчитал нужным раскрыть подробности проводимых ВС США операций на Ближнем Востоке и ничем не подтвердил свои высказывания.

Ранее Хегсет сообщил, что американские военные не планируют вторгаться в воздушное пространство и входить в территориальные воды Ирана в рамках широко разрекламированной Трампом операции «Проект Свобода».

Министр уточнил, что цель миссии — обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив всех гражданских судов, кроме иранских.