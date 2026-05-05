Водопровод XIX века впервые заменят в Хельсинки

Старую водопроводную трубу, проложенную еще в 1877 году, обнаружили в Хельсинки во время реконструкции улиц на северо-востоке города. Объект, которому в этом году исполнилось 149 лет, до сих пор оставался частью городской коммунальной системы.

Труба проходила под улицей Элимяэнкату и за время своего существования «пережила ключевые исторические события, включая обретение Финляндией независимости, гражданскую и мировые войны, а также многочисленные реконструкции городской инфраструктуры.

Этот участок водопровода относился к первой системе водоснабжения города, созданной в конце XIX века, когда Финляндия входила в состав Российской империи. В те годы население Хельсинки составляло около 40 тысяч человек, тогда как сегодня оно приближается к 700 тысячам.

Историческую трубу планируют заменить в рамках масштабной реконструкции улицы Мякелянкату и прилегающих районов. Вместе с ней обновят и другие инженерные сети. Новые водопроводные линии рассчитаны на срок службы примерно от 50 до 70 лет. Об этом сообщает Verkkouutiset.

От эпохи Российской империи Финляндии досталась и железнодорожная колея шириной 1524 мм так называемая «царская или «русская. Она немного отличается от российской (1520 мм). Власти страны рассматривают возможность перехода на европейский стандарт шириной 1435 мм, но пока речь идет лишь о проектах на севере страны, поскольку их стоимость оценивается в миллиарды евро.

Кроме того, в 2026 году модернизация затронет и метро Хельсинки: планируется обновление устаревших систем управления, работающих более 40 лет с момента открытия подземки в 1982 году.

