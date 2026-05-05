Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить санкции против России по просьбе экс-президента США Барака Обамы из-за событий в Крыму в 2014 году. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.

«Во время событий в Крыму президент Обама сказал экс-премьер-министру Абэ, что введет санкции, и попросил Японию о сотрудничестве. Но бывший премьер Абэ отказался (...). Абэ, думая о развитии ориентированных на будущее российско-японских отношений, четко сказал "нет"», — рассказал депутат.

Судзуки пояснил, что Абэ отказался вводить санкции против России, поскольку страны ведут переговоры о мирном договоре. Он подчеркнул, что ввиду этого «Япония не может исходить из придуманных США ценностей».

26 апреля Судзуки заявил, что Россия и Япония должны ладить друг с другом, а лучшим исходом является возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена Абэ.