Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался вводить санкции против России по просьбе экс-президента США Барака Обамы из-за событий в Крыму в 2014 году. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.
Судзуки пояснил, что Абэ отказался вводить санкции против России, поскольку страны ведут переговоры о мирном договоре. Он подчеркнул, что ввиду этого «Япония не может исходить из придуманных США ценностей».
26 апреля Судзуки заявил, что Россия и Япония должны ладить друг с другом, а лучшим исходом является возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена Абэ.