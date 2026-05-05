В Латвии полиция завела дело на депутата из-за плаката на русском зыке

Полиция Латвии направила сразу три письма о начале административного процесса за плакат с надписью на русском языке. Как сообщил депутат Елгавской думы, член партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор, на плакате был размещен призыв принять участие в субботнике на братских захоронениях.

Сегодня с утра парламентарий получил три письма от правоохранителей о принятом решении о начале административного процесса. Поводом, по его словам, стал плакат на русском языке с надписью: «Субботник. Кто, если не мы».

Плакат с такой надписью он повесил на заборе, чтобы призвать неравнодушных прохожих к уборке на братских захоронениях. А полиция Латвии расценила такой жест как подпадающий под статью об использовании в общественном месте символов, прославляющих «военную агрессию и преступления».

В видеообращении Пагор говорит, что не видел смысла писать текст на латышском языке для граждан, говорящих на русском языке. Именно они, по его словам, принимали участие в уборке на кладбищах. «Маразм крепчает, - отметил он. - Полиция превращается в орган борьбы с политическими конкурентами». «Банальная логика уходит, - заключил политик. - Мы катимся в огромную черную дыру».