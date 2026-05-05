Первая леди Франции Брижит Макрон склонна доверять специфическим личностям, любит «плохих парней». Об этом пишет La Tribune Dimanche со ссылкой на источник.

По данным газеты, супруга президента интригует, вызывает споры и одновременно очаровывает. С момента прибытия в Елисейский дворец Брижит Макрон постоянно становится объектом комментариев, выходящих далеко за рамки ее официальной роли, пояснили авторы статьи.

В последние месяцы внимание публики привлекло то, что первая леди постоянно общается с неоднозначными персонами.

«Ее привлекают плохие парни», — пояснил источник.

В частности, среди ее любимчиков оказался бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла.

Новый скандал для Брижит: объятия Макрона с Мелони взбудоражили Сеть

Журналисты уточнили, что в 2021 году Беналла, после разоблачения проступка, совершенного им во время работы в Елисейском дворце, был приговорен судом Парижа к трем годам тюремного заключения, один из которых — под домашним арестом с электронным наблюдением, а два других — условно.