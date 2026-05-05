Во Франции обвинили Брижит Макрон в любви к плохим парням
Первая леди Франции Брижит Макрон склонна доверять специфическим личностям, любит «плохих парней». Об этом пишет La Tribune Dimanche со ссылкой на источник.
По данным газеты, супруга президента интригует, вызывает споры и одновременно очаровывает. С момента прибытия в Елисейский дворец Брижит Макрон постоянно становится объектом комментариев, выходящих далеко за рамки ее официальной роли, пояснили авторы статьи.
В последние месяцы внимание публики привлекло то, что первая леди постоянно общается с неоднозначными персонами.
«Ее привлекают плохие парни», — пояснил источник.
В частности, среди ее любимчиков оказался бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла.
Журналисты уточнили, что в 2021 году Беналла, после разоблачения проступка, совершенного им во время работы в Елисейском дворце, был приговорен судом Парижа к трем годам тюремного заключения, один из которых — под домашним арестом с электронным наблюдением, а два других — условно.