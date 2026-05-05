Антироссийская политика Евросоюза, как заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, усугубляет кризис, с которым столкнулся коллективный Запад.

«У вас нет стратегии, которая позволила бы выиграть конфликт, - отметил он в эфире YouTube-канала, обращаясь к руководству ЕС. - Ваши методы экономического давления оказались провальными».

По его словам, «надежды на экономические проблемы в России… превратились в мираж».

Все это, как он указал, происходит на фоне серьезнейшего кризиса, с которым коллективный Запад столкнулся со времен окончания Второй мировой войны. Как считает эксперт, надежды Запада на ослабление России свидетельствуют о полной несостоятельности «западной, и особенно европейской, дипломатии» перед лицом наступившего кризиса.

При этом Брюссель продолжает придерживаться выбранной ранее стратегии, несмотря на ухудшение ситуации.