Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности ЧП

Украинская модель Мария Ковальчук, пострадавшая в результате жестокого нападения в Дубае, дала новое интервью, в котором пролила свет на детали той трагической ночи. По сообщению издания Daily Mail, бывшая модель OnlyFans, найденная в 2025 году без сознания с тяжелейшими травмами на обочине дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, заявила, что до сих пор продолжает получать угрозы от своих истязателей. Девушка выразила крайнее возмущение тем фактом, что предполагаемые виновные до сих пор остаются на свободе и не понесли никакого наказания.

Сейчас Ковальчук проживает в Норвегии, пытаясь восстановиться после пережитого ужаса. Она рассказала, что изначально планировала лишь короткую рабочую поездку. Модель прилетела в Дубай для проведения фотосессии для одного из своих каналов. Но после завершения работы она случайно пропустила обратный рейс домой. В аэропорту девушка познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь с временным размещением — любезное, как показалось на первый взгляд, предложение привело к катастрофе.

В итоге Ковальчук оказалась в гостиничном номере в компании новых знакомых: двух мужчин и нескольких девушек.

Мария утверждает, что через некоторое время атмосфера в номере кардинально изменилась. Ее новые знакомые начали устраивать вечеринки с употреблением алкоголя и запрещенных веществ.

«Они пытались уговорить меня присоединиться к ним. Я объяснила, что не хочу участвовать, и их поведение быстро стало агрессивным», — вспоминает модель.

По словам девушки, нападавшие были заинтересованы в том, чтобы привести ее в наркотическое опьянение, чтобы затем использовать в сексуальных целях.

«Они обращались со мной как с вещью и говорили: „Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой все, что хотим“», — цитирует издание слова Ковальчук.

Когда модель попыталась противостоять давлению и покинуть опасное место, атмосфера накалилась окончательно. По словам пострадавшей, присутствовавшие в номере отобрали у нее личные вещи и документы, а затем начали избивать, нанося удары по лицу и голове. Воспользовавшись моментом, девушка вырвалась из номера.

«На улице была ночь и темно — все было как в тумане. Я просто побежала. Следующее, что я помню, — это сильный удар по голове», — рассказывает Мария.

Она мельком увидела таксиста, которому успела позвонить, и после этого потеряла сознание.

Очнулась украинка уже в больнице.

«Я проснулась, прикованная к постели, и меня тут же захлестнули ужасные мысли», — говорит она.

Ковальчук также выдвигает серьезные обвинения в адрес местных властей. По ее словам, сотрудники больницы регистрировали ее под вымышленным именем, что, как она считает, было попыткой скрыть факт ее нахождения в медучреждении. Отношение к себе со стороны представителей закона девушка называет ужасным, заявляя, что с ней обращались резко, а все ключевые видеозаписи с камер наблюдения, которые могли бы помочь следствию, были внезапно удалены.

Девушка ответила: «По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания".

Она добавила: "Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело». История украинской модели, получившая широкий резонанс, вновь привлекла внимание к вопросам безопасности иностранных гостей в ОАЭ.