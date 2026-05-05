В Раде назвали причину внезапного отъезда Умерова за границу

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров не посчитал нужным явиться на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады, заявил парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне массмедиа рассказали, что на фоне скандала с новыми аудиозаписями по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого нередко называют «кошельком Владимира Зеленского», Рада назначила заседание ВСК.

На него были приглашены Умеров, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и председатель Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Вместе с тем, чиновники не явились. Позже стало известно, что секретарь СНБО убыл в командировку, причины отсутствия Пронина и Пышного не назывались.

«Сейчас находятся в командировке за границей два человека, которых ВСК обязательно должен заслушать и которые упомянуты в разговорах с Тимуром Миндичем: секретарь СНБО Рустем Умеров. Проверил. Действительно в командировке не в стране», — отметил Железняк.

Депутат уточнил, что вслед за Умеровым экстренно покинул страну еще один фигурант расследования по делу Миндича — директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года экс-министр обороны Украины Умеров сбежал в Турцию, где находился до тех пор, пока не завершился очередной этап коррупционного скандала, связанного с Миндичем.

Сенатор Алексей Пушков заявил тогда, что чиновник хорошо знает, что делает, осознает, что расследование может коснуться и его деятельности.