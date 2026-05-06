В Евросоюзе признали курс Армении на вступление — Ереван резко сменил вектор

Армения и Евросоюз впервые провели совместный саммит, по итогам которого приняли декларацию из 44 пунктов. В документе Брюссель признал стремление республики к вступлению в ЕС, ранее закрепленное в армянском законодательстве.

Встречи прошли в Ереване 4 и 5 мая. В саммите участвовали председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Параллельно в армянской столице состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также визит президента Франции Эмманюэля Макрона.

В итоговой декларации форум назван «исторической вехой» в отношениях Еревана и Брюсселя. Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, транспорта, цифровых технологий и визовой либерализации.

Отдельный блок документа касается взаимодействия Армении с европейскими структурами Europol, Eurojust и Frontex. Евросоюз также приветствовал сближение внешнеполитического курса республики с политикой ЕС в сфере безопасности.

В декларации зафиксирована поддержка нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Также в тексте содержится позиция ЕС по Украине с подтверждением поддержки ее территориальной целостности. Армянская позиция по этому вопросу отдельно не приводится.

Евросоюз подтвердил действие Плана устойчивости и роста Армении с бюджетом €270 млн до 2027 года. Дополнительно в рамках проекта Global Gateway инвестиции в республику могут достичь €2,5 млрд.

На саммите также обсуждали переговоры о безвизовом режиме. Армянской стороне передали отчет Еврокомиссии, в котором положительно оценен прогресс республики в сфере безопасности документов, миграционного контроля и пограничного управления.

Отдельное внимание участники встречи уделили работе миссии EUPM Armenia, направленной для поддержки республики в борьбе с кибератаками, незаконными финансовыми потоками и иностранным вмешательством. Пашинян заявил, что Армения сталкивается с дезинформацией и рассчитывает на поддержку Евросоюза в этой сфере.

Политические мероприятия в Ереване прошли за месяц до парламентских выборов в Армении. На участие в кампании подали заявки 19 политических сил. По данным опроса MPG на 30 апреля, лидирует партия Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 26,7%.