Пока вы не уснули: отказ Фицо посещать парад Победы и Зеленский о ночном ударе по Украине

Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях после ночного удара.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру (...) В Павлограде был поврежден линия электропередачи», — сообщил Зеленский.

Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, но он не посетит военный парад в честь Дня Победы. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Ереван, его цитирует SME.

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — указал словацкий премьер.

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Урегулирование конфликта между США и Ираном займет две-три недели. Об этом во вторник, 5 мая, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.

По его словам, в Белом доме не зацикливаются на сроках урегулирования.

Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

Группа компаний «Самолет», крупнейший по состоянию на начало 2026 года российский застройщик, допустила технический дефолт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам девелопер, подчеркнув, что средства уже переведены.

«По техническим причинам на счет Национального расчетного депозитария (НРД) деньги зачислены были в 01:05 и 01:34 в ночь на 05 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

Мерц полностью разочаровал немцев

Подавляющее большинство немцев не одобряют политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Опрос, проведенный в апреле, показал, что только 22 процента немцев положительно относятся к Мерцу, а 74 процента — отрицательно.

Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

В промзоне в Киришах в Ленинградской области вспыхнул пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), основной целью которой был расположенный в городе нефтезавод. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам чиновника, пожар уже удалось локализовать.

«Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез)», — заявил он.

Гуф отреагировал на изменение приговора

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, отреагировал на изменение приговора по делу о самоуправстве. Исполнитель заявил, что не хотел бы больше обеспечивать представителей СМИ работой, связанной с освещением его уголовного дела, и отметил, что лучше «встречаться по хорошим поводам».

— Я не хочу вас больше такой работой обеспечивать. Давайте по хорошим поводам встречаться, — рассказал Гуф в разговоре с журналистами РЕН ТВ.

Экспорт СПГ из России резко вырос

Экспорт сжиженного природного газа из России за январь-апрель года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 11,4 миллиона тонн. Основной вклад внес проект «Арктик СПГ-2», с которого за четыре месяца отгрузили 1 миллион тонн, сообщает Reuters со ссылкой на LSEG.

Поставки российского СПГ в Европу за четыре месяца увеличились на 20,8%, до 6,4 миллиона тонн. В апреле объем вырос до 1,6 миллиона тонн — на 0,4 миллиона больше, чем годом ранее. При этом в январе страны Евросоюза утвердили запрет на импорт российского газа с конца 2027 года.

Зеленский высказался об ударах ракетами «Фламинго» по России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о пусках ракет «Фламинго» по России.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Спрогнозировано подорожание флагманских iPhone

Apple может пересмотреть стоимость своих смартфонов на фоне роста себестоимости устройств. Повышение цен на будущие модели линейки iPhone практически неизбежно, сообщает Digital Trends со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Эрика Вудринга.

По оценке эксперта, стоимость iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max может увеличиться примерно на $100 по сравнению с текущим поколением. Для ориентира, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в настоящее время предлагаются по цене $1100 и $1200 соответственно.

