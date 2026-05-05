США и Иран обменялись новыми ударами: что об этом пишут зарубежные СМИ

США и Иран обменялись ударами после того, как американские военные попытались провести суда через Ормузский пролив. Как зарубежные СМИ оценили нарушение перемирия на Ближнем Востоке, разбирался «Рамблер».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Центральное командование США сообщило, что поддержит эту операцию силами 15 тысяч военнослужащих, более чем сотней самолетов наземного и морского базирования, а также военными кораблями и беспилотниками. Накануне появилась информация о том, что Ирану удалось предотвратить проход американских кораблей через пролив.

При этом Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что системы ПВО страны сбили 15 ракет и четыре беспилотника, выпущенных Ираном. Один из беспилотников вызвал пожар на ключевом нефтяном объекте и привел к гибели людей, пишет Associated Press.

По данным издания, в свою очередь американские военные заявили, что в ходе подготовки к открытию Ормузского пролива открыли огонь и потопили шесть небольших иранских катеров, нацеленных на гражданские суда. А Иран обвинил США в подрыве региональной безопасности.

«Иран назвал новую инициативу США нарушением хрупкого перемирия, которое соблюдается уже более трех недель», - говорится в статье.

Нападение на Объединенные Арабские Эмираты стало первым с тех пор, как 8 апреля Иран и США договорились о прекращении огня, и эскалация вызвала резкую реакцию со стороны стран Персидского залива, отмечает Al Jazeera.

«Саудовская Аравия и Катар осудили Иран за нападения и выразили полную поддержку любым мерам, принимаемым ОАЭ для «сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности». Кувейт осудил «недостойную агрессию» Ирана, а Бахрейн заявил, что считает эти удары «опасной эскалацией, угрожающей безопасности и стабильности в регионе», - пишет издание.

Аналитики CNN обратили внимание на то, что ОАЭ обеспечивают поступление на мировые рынки большего количества сырой нефти, чем соседи, которые зависят от Ормузского пролива.

«Нефтепровод в Фуджейре, в Оманском заливе, был построен специально в обход Ормузского пролива – и именно он подвергся нападению, а также танкер, связанный с ОАЭ. Цены на нефть резко подскочили», - пишет издание.

На этом фоне, по оценкам американской разведки, которые приводит Reuters, время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, не изменилось с прошлого лета.

«Оценки ядерной программы Тегерана в целом остаются неизменными даже после двух месяцев войны, которую президент США Дональд Трамп начал, в частности, для того, чтобы помешать Исламской Республике разработать ядерную бомбу», - отмечает агентство.

В последние недели, по информации издания, официальные лица США рассматривали «возможность проведения опасных операций, которые могли бы существенно помешать ядерным планам Ирана». Эти варианты включают наземные рейды для извлечения обогащенного урана, который, как считается, хранится в туннельном комплексе на полигоне в Исфахане.