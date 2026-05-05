Названа вероятная причина отказа Фицо посетить парад в Москве

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить парад Победы в Москве может быть связан с давлением со стороны Евросоюза. Как сообщает News.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что отсутствие политика 9 мая в Москве не вызовет «какой-то сильной проблемы». Перенджиев напомнил, что пару лет назад военный атташе Чехии получил приказ из Праги не посещать парад Победы, однако он все же решил провести мероприятие на Поклонной горе.

«И он собрал ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали за освобождение Чехословакии. Он все равно показал свое уважение. Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что Фицо не могут запретить встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы к мемориалу погибшим воинам. Кроме того, он не исключает встречи словацкого премьера с ветеранами. По мнению Перенджиева, ухудшения отношений между Словакией и Россией на этом фоне не произойдет.

Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

Ранее Фицо заявил, что считает своим моральным долгом посетить Москву в День Победы. Премьер заявил, что также планирует короткую встречу с Путиным, однако в военном параде участие принимать не будет.