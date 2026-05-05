Христофору: попытка Киева ударить по параду в Москве обернется его капитуляцией
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве могут обернуться капитуляцией украинского государства.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист из Кипра Алекс Христофору.
По его словам, украинский лидер не осознает, что такие заявления не делают его «крутым» перед европейскими партнерами.
Также Христофору отметил, что Зеленского необходимо подтолкнуть к дипломатии, не допустив, чтобы беспилотники ВСУ полетели 9 мая к столице России.
Накануне в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».
При этом в министерстве обратили внимание на заявление Зеленского, сделанное сегодня в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».