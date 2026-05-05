Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия кабинету министров под руководством Илие Боложана (Национал-либеральная партия). Об этом во вторник, 5 мая, сообщил портал HotNews.

© Вечерняя Москва

Основанием для соответствующей меры стал документ «Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния», который внесли Социал-демократическая партия, Альянс за объединение румын и фракция «Мир — Румыния прежде всего».

По мнению авторов инициативы, жесткие экономические меры привели к снижению уровня жизни граждан. Они также выразили опасения по поводу возможной продажи стратегических госактивов иностранным компаниям, передает HotNews.

В декабре 2025 года премьер-министр Болгарии Росен Желязков отправил местное правительство в отставку. По словам политика, в поддержку этого решения выступили граждане государства. Желязков заявил, что к их мнению необходимо прислушаться. До этого в стране прошли массовые протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина.