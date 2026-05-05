«Его просто не жалко»: политолог объяснил, почему британцы возненавидели Стармера

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отстранении премьер-министра Великобритании Кира Стармера от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии и объяснил, почему глава правительства стал «токсичным» для собственных избирателей.

7 мая в Британии пройдут выборы в органы местного самоуправления: будет распределено 4,8 тысячи мест в 134 законодательных органах, а также определены составы парламентов в Уэльсе и Шотландии. В материале издания The Daily Telegraph отмечалось, что Стармера отстранили от участия в избирательной кампании Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. «Он действительно токсичен. К нему существует внутреннее отвращение, и оно распространяется по всем направлениям... Его считают абсолютно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет последователей, у него есть только враги», — говорилось в статье.

Мартынов отметил, что Стармер с самого начала был обречен на провал, так как его кандидатура рассматривалась партийными элитами лишь в качестве инструмента для прохождения самого сложного периода.

С чего британцам быть довольными Стармером? На мой взгляд, его изначально выдвинули в качестве „сакральной жертвы“ — в том смысле, что его просто не жалко. Сегодняшняя ситуация в Великобритании — и экономическая, и политическая — является буквально „расстрельной“ для любого правительства. Мы видим глубокий внутриполитический кризис, и то, что лидер лейбористов не будет номинирован на следующую председательскую миссию, — это совершенно точно. Единственный шанс для партии проскочить эту историю — повторить фокус консерваторов: устроить внутрипартийные перевыборы, назначить нового лидера и собрать правительство без объявления общих парламентских выборов. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Провал лейбористов на местных выборах может запустить цепную реакцию, которая приведет к новому параду суверенитетов внутри Соединенного Королевства, добавил Мартынов.

«Итоги выборов, особенно в Шотландии и Уэльсе, могут повлечь за собой гораздо более глубокий кризис, вплоть до отставки правительства и досрочных выборов в парламент. В Шотландии уже прямо заявляют: в случае победы над правящей партией они вернутся к вопросу о референдуме. Ситуация сегодня сильно отличается от 2014 года, и она меняется в худшую для Лондона сторону. Объявление независимости Шотландии сейчас куда более вероятно, а за ней совершенно точно последует Уэльс. Британцы просто устали жить друг с другом в таком режиме, и я не уверен, что простая смена лидера партии поможет им выйти из этого тупика», — заявил специалист.

Одной из главных причин падения популярности Стармера эксперт назвал попытку подменить решение внутренних проблем внешней активностью. Вместо вывода страны из экономического кризиса, премьер оказался заложником чужих геополитических проектов.

«У Стармера нет никакого собственного геополитического курса. Вместо того чтобы пытаться выправить тяжелейшую внутреннюю ситуацию, он пошел на поводу у советников прежних премьеров и попытался подменить решение накопленных проблем „внешним треком“ — активизацией на украинском направлении. Понятно, кто его в это втянул: ни для кого не секрет, что сегодняшняя украинская химера спроектирована британскими спецслужбами. Стармер просто стал заложником этой истории, заложником проектов, которые запускал еще Ричард Мур (директор МИ-6). В итоге, пытаясь играть в большую политику, он окончательно погубил свою карьеру. Его политическому пути, выражаясь просто, пришел конец», — сказал он.

Отстранение премьера от агитации — это не просто тактический ход лейбористов, а признание его полной профнепригодности в глазах электората, подчеркнул Мартынов.

«По всем замерам и социологии сейчас проваливаются обе классические партии. Новые силы, вроде партии Найджела Фараджа или „Зелёных“, набирают очки не потому, что британцы резко сменили мировоззрение, а потому что и лейбористы, и консерваторы для них теперь — „оба хуже“. Стармер стал лицом этого разочарования. Его токсичность настолько высока, что кандидаты на местах просто боятся пускать его к своим избирателям. Это явный диагноз: когда лидер партии становится главной угрозой для ее рейтинга, его политическая судьба предрешена», — заключил эксперт.

Ранее Bloomberg сообщил, что проблемы Кира Стармера вдохнули новую жизнь в шотландских националистов.