В Сети высмеяли музыкальный номер Макрона и Пашиняна

Видео с совместным музыкальным выступлением президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна высмеяли в Сети. Об этом сообщает aif.ru.

На приеме в Ереване политики исполнили песню Шарля Азнавура La Boheme. Пашинян сидел за барабанной установкой, Макрон пел, а президент Армении Ваагн Хачатрян подыгрывал на рояле.

«Жена М. сегодня отшлепает его за то, что он испортил песню»; «Макрон продолжает делать все возможное для камер, в то время как реальных проблем становится все больше», — писали недовольные пользователи соцсетей.

При этом были и те, кто поддержал политиков. Один из комментаторов назвал символичным, что Макрон решил спеть La Boheme в Ереване, поскольку ее создать Азнавур был армянином по происхождению.

«Так что это не только дипломатический жест, но и дань уважения культуре», — заметил он.

Напомним, что 4 мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества. Кроме Макрона на него прибыли представители стран, не входящих в ЕС — Украины, Великобритании, Молдавии и Канады.