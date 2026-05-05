Военный эксперт Владимир Евсеев предположил, что Украина под управлением Британии может организовать провокацию в расчете сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».

Ранее Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ отметили, что рассчитывают на аналогичный шаг Украины. Военные предупредили, что Россия ответит массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.

«Удар по центру Киева будет в том случае, если будет удар по месту проведения парада [в Москве], каких-то массовых мероприятий», - так Евсеев прокомментировал заявление Минобороны.

По его мнению, Владимир Зеленский может поручить устроить провокацию, если получит такое распоряжение от британских властей.